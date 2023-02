[Dédicace] Laura Poggioli · “Trois Soeurs”, 10 mars 2023, Dieppe .

[Dédicace] Laura Poggioli · "Trois Soeurs"

Laura Poggioli pour son premier roman “Trois soeurs”, éditions L’Iconoclaste. On adore !

Née à Angers, d’origine italienne par ses grands-parents, Laura Poggioli tombe en amour de la langue russe au lycée. Comme une évidence, son premier livre s’inscrit sur ce territoire-là.

Notre coup de coeur : Dans ce premier roman saisissant, Laura Poggioli touche du doigt une réalité glaçante : celle des violences faites aux femmes en Russie. Un proverbe russe dit “s’il te bat c’est qu’il t’aime” et L. Poggioli en a fait l’expérience lorsqu’elle était étudiante à Moscou dans les années 2000. Amoureuse de la langue et de la culture russe depuis toujours, elle idéalise et fantasme un pays aux multiples contrastes. C’est en revenant sur le cas de trois soeurs ayant assassiné leur père après des années de torture et de violence, qu’elle réalise que son histoire personnelle est faite elle aussi de violence et de mensonges.

Un tableau de la société russe d’aujourd’hui, une société complexe tentée par la modernité mais incapable de surmonter les défis sociaux dans un monde qui change.

