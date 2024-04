Dédicace jeunesse : Nob Le Divan Perché Paris, jeudi 25 avril 2024.

Dédicace jeunesse : Nob Parcourez les ailes du musée du Louvre aux côtés d’une famille déjantée et redécouvrez avec humour ses chefs-d’œuvre les plus célèbres et l’histoire du plus grand musée du monde !

… Jeudi 25 avril, 16h00 Le Divan Perché

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T16:00:00+02:00 – 2024-04-25T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-25T16:00:00+02:00 – 2024-04-25T23:59:00+02:00

Parcourez les ailes du musée du Louvre aux côtés d’une famille déjantée et redécouvrez avec humour ses chefs-d’œuvre les plus célèbres et l’histoire du plus grand musée du monde !

Nob crée son premier fanzine au lycée et remporte le premier prix du concours BD du festival de Grenoble, ainsi qu’un prix au concours scolaire du Festival d’Angoulême deux ans plus tard. Il est repéré suite à sa participation au concours jeunes talents organisé par Glénat, ce qui lui ouvre la porte du magazine Tchô !, dont il devient rédacteur en chef en 2003. Il est l’auteur de nombreuses séries à succès dont “Mamette”, “La Cantoche” et “Dad”.

Venez découvrir “Une Journée au Louvre” aux Éditions Delcourt.

Photographie © ConstanceChevrier

Le Divan Perché 226 rue de la Convention,Paris Paris 75015 Quartier Saint-Lambert Île-de-France