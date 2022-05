Dédicace jeunesse : Mickaël Brun-Arnaud, 14 mai 2022, .

Dédicace jeunesse : Mickaël Brun-Arnaud

2022-05-14 – 2022-05-14

EUR 0 Venez rencontrer, en dédicace, Mickaël Brun-Arnaud et découvrir son dernier roman jeunesse ‘Mémoires de la forêt’.

Un roman que Christelle, votre libraire jeunesse préférée, vous conseille les yeux fermés.

Alors si vous cherchez un roman pour un enfant à partir de 9 ans, n’hésitez pas et en plus, l’auteur pourra le personnaliser !

“Un récit éblouissant !

Attention, ce voyage en forêt n’est pas une balade comme les autres : c’est l’aventure d’une vie pour Archibald, c’est l’espoir de retrouver ses souvenirs pour Ferdinand…

“Ce roman illustré est une pépite ! Il y a de la douceur et du mystère, de la gravité aussi; de l’amitié, toujours. Une magnifique histoire racontée et dessinée avec poésie et gourmandise qui restera longtemps dans nos mémoires d’heureux lecteurs.”

librairielamandragore@gmail.com +33 3 85 48 74 27 https://librairielamandragore.com/

