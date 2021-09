Schirmeck Schirmeck Bas-Rhin, Schirmeck Dédicace Jean-Michel COMPTE & Philippe MALAISÉ Schirmeck Schirmeck Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schirmeck

Dédicace Jean-Michel COMPTE & Philippe MALAISÉ Schirmeck, 2 octobre 2021, Schirmeck. Dédicace Jean-Michel COMPTE & Philippe MALAISÉ 2021-10-02 14:00:00 – 2021-10-02 16:00:00

Schirmeck Bas-Rhin EUR Séance de dédicace des auteur du livre “Le projet Moegen”, un roman prenant place au cœur de la vallée Bruche. +33 9 84 13 01 19 Séance de dédicace des auteur du livre “Le projet Moegen”, un roman prenant place au cœur de la vallée Bruche. dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Schirmeck Autres Lieu Schirmeck Adresse Ville Schirmeck lieuville 48.47773#7.21716