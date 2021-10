Villiers-en-Lieu Médiathèque Haute-Marne, Villiers-en-Lieu Dédicace Jean Louis Boulonne Médiathèque Villiers-en-Lieu Catégories d’évènement: Haute-Marne

Le 27 novembre dans l’après midi, Jean Louis Boulonne viendra dédicacer son troisième roman à la médiathèque de Villiers en Lieu. La colombe des poètes : C’est l’improbable rencontre dans la profondeur d’une tranchée, en mars 1916 entre deux grands poètes : Guillaume Apollinaire et l’allemand Ernst Jünger. Ils vont changer le cours de l’histoire. Les colombes de la paix planeront sur le front, dans le ciel de Paris, jusqu’au-dessus de l’Élysée en passant par la Champagne et la Lorraine où une jeune femme refuse de croire à la disparition de son fiancé. Aidée par le grand-père du disparu, elle va bousculer les règles établies, en menant une quête incessante de la vérité. Des suffragettes, artistes et scientifiques, ainsi que d’autres personnages se retrouveront mêlés malgré eux à cette grande tourmente et infléchiront également la courbe de l’histoire. Dans ce roman où se superposent l’uchronie et la réalité, qui de Mars ou de Vénus triomphera ? Jean Louis Boulonne viendra dédicacer son troisième roman à la médiathèque de Villiers en Lieu. Médiathèque villiers en lieu place de la mairie Villiers-en-Lieu Haute-Marne

