Dédicace Hervé Morin Fécamp, 18 décembre 2021, Fécamp.

Dédicace Hervé Morin Librairie Banse 42 Rue Alexandre Legros Fécamp

2021-12-18 10:30:00 10:30:00 – 2021-12-18 12:00:00 12:00:00 Librairie Banse 42 Rue Alexandre Legros

Fécamp Seine-Maritime Fécamp

Hervé Morin sera présent à la librairie pour son livre « Je viens d’ici » Normandie paru aux éditions des Falaises.

Avec un texte clair et documenté et un style direct, Hervé Morin met en valeur sa Normandie natale.

Le reportage de Guillaume de Laubier illustre ses lieux intimes : un patrimoine diversifié, des paysages de grande beauté, la richesse de son artisanat et de son industrie, jusqu’aux lieux de mémoire qui font de cette région un synonyme de paix et de liberté.

+33 2 35 27 68 72 https://www.librairiebanse.fr/

