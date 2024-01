Dédicace Gilles Kermac Mouez Breiz Librairie L’Aire de Broca Pont-l’Abbé, jeudi 8 février 2024.

Dédicace du livre Mouez Breiz De 1950 à 1976, Hermann Wolf a édité 300 disques sous le label Mouez Breiz. Des 78-tours, 33-tours et 45-tours qui représentent un panorama de ce qu’était la musique bretonne de cette époque, en plein renouveau sonneurs et chanteurs traditionnels et modernes, chorales, bagadoù…

En lien avec l’exposition « Les carnets de Moarch » à La Galerie Rouge. .

Librairie L’Aire de Broca 42 Place de la République

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

Début : 2024-02-08 10:30:00

