Dédicace exceptionnelle : Guillaume Musso au Divan ! Librairie Le Divan, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 11h à 12h30

gratuit

Joie de recevoir Guillaume Musso pour une séance de dédicaces à l’occasion de la parution de son dernier roman, “L’inconnue de la Seine” publié par les éditions Calmann-Lévy. Un roman à suspense. Une enquête policière passionnée ! ? ATTENTION : Pour que le plus grand nombre de ses lecteurs puisse le rencontrer, Guillaume Musso ne dédicacera qu’UN SEUL LIVRE À PROPOS Par une nuit brumeuse de décembre, une jeune femme est repêchée dans la Seine au niveau du Pont-Neuf. Nue, amnésique, mais vivante. Très agitée, elle est conduite à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris… d’où elle s’échappe au bout de quelques heures… C’est en se remémorant un fait divers datant du XIXe siècle que Guillaume Musso a trouvé l’inspiration. Une jeune femme inconnue, repêchée en bord de Seine, avait vu son visage transformé en masque mortuaire et dupliqué à des milliers d’exemplaires. Photographie©Emanuele Scorcelletti DÉCOUVRIR LE LIVRE ICI–> Livre disponible ICI <– Pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions, nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire, et que le respect des mesures barrières est indispensable. Animations -> Lecture / Rencontre Librairie Le Divan 203 rue de la Convention Paris 75015

Contact :Librairie Le Divan 01 53 68 90 68 b.madrid@ledivan.com https://www.librairie-ledivan.com/ https://www.facebook.com/divanlibrairie/ Animations -> Lecture / Rencontre

