Issy-les-Moulineaux Librairie Gutenberg Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Dédicace et rencontre avec l’auteur Wendall Utroi Librairie Gutenberg Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Dédicace et rencontre avec l’auteur Wendall Utroi Librairie Gutenberg, 8 octobre 2021, Issy-les-Moulineaux. Dédicace et rencontre avec l’auteur Wendall Utroi

Librairie Gutenberg, le vendredi 8 octobre à 16:00 Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Dédicace et rencontre avec l’auteur Wendall Utroi pour son ouvrage: Le paradis des Vauriens Librairie Gutenberg 17 boulevard Voltaire 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-08T16:00:00 2021-10-08T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Librairie Gutenberg Adresse 17 boulevard Voltaire 92130 Issy-Les-Moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Librairie Gutenberg Issy-les-Moulineaux