Librairie Gutenberg, le samedi 12 juin à 17:00 entrée libre

Dédicace avec l’auteur Laurent Petitmangin pour la présentation de son premier roman : Ce qu’il faut de nuit Paru aux Editions La manufacture du livre Librairie Gutenberg 17 boulevard Voltaire 92130 Issy-Les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T17:00:00 2021-06-12T19:00:00

