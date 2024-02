Dédicace et Rencontre avec Cathy NAtivel Arbre-Monde Istres, samedi 16 mars 2024.

Pour célébrer le printemps des poètes, nous recevrons cette année Cathy Nativel.

Originaire de l’Île de la Réunion, elle y passe son enfance et son

adolescence au milieu des livres.

Après des études de langues à Aix, elle travaille dans le milieu scolaire puis dans celui du handicap avant d’être bibliothécaire à la Médiathèque d’Istres.

Depuis quelques années, elle exerce aussi en tant que conteuse dans un univers teinté de tendresse, d’humour, de musique et de poésie.

Aujourd’hui, elle franchit un nouveau pas avec ce recueil de poèmes Un jardin sur la Terre est sa première publication.

Elle sera présente ce samedi 16 mars au matin pour nous lire quelques poèmes choisis et dédicacer son ouvrage .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16

Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Dédicace et Rencontre avec Cathy NAtivel Istres a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de Tourisme d’Istres