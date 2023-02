Dédicace et mini-concert par Nathalie Bernard Médiathèque municipale Claire Bretécher Mios Mios Catégories d’Évènement: Gironde

2023-02-25 16:00:00 – 2023-02-25 19:00:00

L'auteure jeunesse Nathalie Bernard vient vous présenter son dernier livre « Le dernier sur la plaine » samedi 25 septembre à 16h à la médiathèque ! Sous la forme d'un mini-concert suivi d'une séance dédicace, venez découvrir ce bel ouvrage qui vous plongera au cœur du XIXe siècle, dans les grandes plaines de l'Ouest américain, inspiré d'une histoire vraie. Les quatre parties de ce récit retracent le destin de Quanah Parker, dernier chef Comanche qui mena toute sa vie un combat pour tenter de sauver la culture, les croyances et les terres de son peuple. Gratuit.

Sur inscriptions : mediatheque@villemios.fr ou au 05.56.26.49.40

Sur inscriptions : mediatheque@villemios.fr ou au 05.56.26.49.40 +33 5 56 26 49 40 @ville mios

