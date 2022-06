Dédicace et causerie autour du guide « À la découverte des villes et villages de l’Allier » Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: 03100

Montluçon

Dédicace et causerie autour du guide « À la découverte des villes et villages de l’Allier » Montluçon, 25 juin 2022, Montluçon. Dédicace et causerie autour du guide « À la découverte des villes et villages de l’Allier » Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France 67 ter boulevard de Courtais Montluçon

2022-06-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-25 20:00:00 20:00:00 Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France 67 ter boulevard de Courtais

Montluçon 03100 Causerie et séance de dédicace autour du guide A la découverte des villes et villages Allier en présence de l’auteur qui a également réalisé une partie des aquarelles illustrant le guide. Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France 67 ter boulevard de Courtais Montluçon

dernière mise à jour : 2022-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: 03100, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France 67 ter boulevard de Courtais Ville Montluçon lieuville Office de Tourisme de la Vallée du Cœur de France 67 ter boulevard de Courtais Montluçon Departement 03100

Montluçon Montluçon 03100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Dédicace et causerie autour du guide « À la découverte des villes et villages de l’Allier » Montluçon 2022-06-25 was last modified: by Dédicace et causerie autour du guide « À la découverte des villes et villages de l’Allier » Montluçon Montluçon 25 juin 2022 03100 Montluçon

Montluçon 03100