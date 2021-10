Paris librairie Sanzot Paris Dédicace Enrico Marini librairie Sanzot Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dédicace Enrico Marini librairie Sanzot, 6 novembre 2021, Paris. Dédicace Enrico Marini

librairie Sanzot, le samedi 6 novembre à 14:00

À l’occasion de la sortie de “Noir Burlesque” aux éditions Dargaud, nous avons le plaisir de recevoir Enrico Marini à l’occasion d’une séance de dédicaces le samedi 06 novembre de 14H00 à 18H00, sous forme d’un tirage au sort la veille.

sous forme d’un tirage au sort la veille

À l’occasion de la sortie de “Noir Burlesque” aux éditions Dargaud, nous avons le plaisir de recevoir Enrico Marini à l’occasion d’une séance de dédicaces le samedi 06 novembre de 14H00 à 18H00 librairie Sanzot 1 rue felix ziem 75018 Paris Quartier des Grandes-Carrières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T14:00:00 2021-11-06T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu librairie Sanzot Adresse 1 rue felix ziem 75018 Ville Paris lieuville librairie Sanzot Paris