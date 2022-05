[Dédicace] Emma Deruschi

[Dédicace] Emma Deruschi, 18 juin 2022, . [Dédicace] Emma Deruschi

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-18 12:30:00 La jeune romancière Emma Deruschi fait une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son tout 1er roman « La femme que nous sommes ». La jeune romancière Emma Deruschi fait une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son tout 1er roman « La femme que nous sommes ». La jeune romancière Emma Deruschi fait une séance de dédicaces à l’occasion de la sortie de son tout 1er roman « La femme que nous sommes ». dernière mise à jour : 2022-05-16 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville