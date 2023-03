Dédicace du roman à suspense Immort’Elle ADN de Magalie Milo Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Dédicace du roman à suspense Immort’Elle ADN de Magalie Milo Librairie des Cordeliers, 11 mars 2023, Romans-sur-Isère . Dédicace du roman à suspense Immort’Elle ADN de Magalie Milo 7 côte des Cordeliers Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme Librairie des Cordeliers 7 côte des Cordeliers

2023-03-11 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-11 18:00:00 18:00:00

Librairie des Cordeliers 7 côte des Cordeliers

Romans-sur-Isère

Drôme Venez rencontrer l’auteure romanaise Magalie Milo et découvrir son 1er roman à suspense : Immort’Elle ADN le Samedi 11 Mars à la Librairie des Cordeliers. magaliemilo.auteure@gmail.com +33 4 75 05 15 55 https://magalie-milo.com/ Librairie des Cordeliers 7 côte des Cordeliers Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2023-03-02 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme Librairie des Cordeliers 7 côte des Cordeliers Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville Librairie des Cordeliers 7 côte des Cordeliers Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere /

Dédicace du roman à suspense Immort’Elle ADN de Magalie Milo Librairie des Cordeliers 2023-03-11 was last modified: by Dédicace du roman à suspense Immort’Elle ADN de Magalie Milo Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère 11 mars 2023 7 Côte des Cordeliers Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère Drôme Drôme Librairie des Cordeliers Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme