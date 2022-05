Dédicace du recueil sauve Nyons Nyons Catégories d’évènement: Drôme

2022-05-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-19 12:45:00 12:45:00 librairie de l’olivier 8 place de la libération

Nyons Drôme Laetitia Gaudefroy Colombot, auteur de Sauve , et Maud Leroy fondatrice des Éditions des Lisières seront à la librairie jeudi 19 mai pour présenter le dernier ouvrage né de leur collaboration librairie de l’olivier 8 place de la libération Nyons

