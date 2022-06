DÉDICACE DU LIVRE : VILLAS DE LA CÔTE DE JADE Saint-Brevin-les-Pins, 1 juillet 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

DÉDICACE DU LIVRE : VILLAS DE LA CÔTE DE JADE

30 avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2022-07-01 – 2022-07-01

Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique

Agathe Aoustin présentera son beau livre illustré, Villas de la Côte de Jade, à la médiathèque Jules Verne.

Passionnée par l’architecture de villégiature balnéaire, Agathe Aoustin est docteure en Histoire de l’art et spécialisée dans l’étude de ces belles villas.

Elle sera accompagnée du photographe, Stéphane Naulet, auteur des clichés présents dans l’ouvrage.

Un temps d’échange et de dédicace est également prévu à la fin de la présentation.

Sorti le 11 juin dernier, ce livre, richement illustré nous propose de partir à la rencontre des villas de la Côte de Jade.

Une centaine de maisons de bord de mer y sont présentées, révélant chacune une esthétique remarquable, parfois unique.

Ce patrimoine exceptionnel témoigne de deux siècles d’architecture le long du littoral, réunissant en un même lieu une grande diversité stylistique depuis les élégantes villas pittoresques du 19e siècle aux dernières créations contemporaines sans omettre les ravissants chalets 1900 et des réalisations plus avant-gardistes du 20e siècle.

L’œil aguerri du photographe Stéphane Naulet a su en saisir toute la beauté et la singularité.



Le livre : AOUSTIN Agathe et NAULET Stéphane, Villas de la Côte de Jade entre Saint-Brevin-les-Pins et Bernerie-en-Retz, Geste Éditions, 2022

Saint-Brevin-les-Pins

