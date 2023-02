Dédicace du livre “L’An de l’Aulhèr” Place de la Mairie, 4 mars 2023, Coarraze Coarraze.

2023-03-04 14:00:00 – 2023-03-04 16:00:00

EUR 0 0 Dans le cadre de sa saison culturelle la Communauté de communes du Pays de Nay présente propose une séance de dédicace de Denis Frossard autour de son dernier livre “L’An de l’Aulhèr” (l’année du berger)

La vie pastorale est un des aspects les plus anciens et les plus ancrés des Pyrénées. Denis Frossard propose dans un livre de photos artistiques et documentaires, avec les images les plus représentatives des vallées béarnaises à fromage de brebis (Barétous, Aspe, Ossau et Ouzoum), autour des moments forts de “ l’année du berger “, après avoir suivi treize troupeaux pour les transhumances, la fabrication du fromage, la garde, la tonte, les agnelages ou les concours de chiens de troupeau… Publié aux éditions Reclams, l’ouvrage comporte des nombreuses légendes explicatives bilingues (Occitan du Béarn – Français) avec un vocabulaire spécifique, dont l’usage est encore bien vivant.

+33 5 59 61 05 05 Service culture, lecture publique et ludothèque du Pays de Nay

©Pierre Lassansàa

