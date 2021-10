Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc 74400, Chamonix-Mont-Blanc dédicace du livre “200 ans d’histoire(s)” Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: 74400

dédicace du livre "200 ans d'histoire(s)" 2021-10-27 14:00:00 14:00:00 – 2021-10-27 17:00:00 17:00:00 Maison de Village d'Argentière 101 rte du village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Chamonix-Mont-Blanc Voici 200 ans d’histoire (s), de récits simples, souvent inédits, parfois intimes, toujours humains avec comme point commun les valeurs de solidarité, d’empathie et d’amitié.

Auteurs : Joëlle Dartigue-Paccalet et David Ravanel. argentiere.mairie@chamonix.fr +33 4 50 54 03 06 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

