Dédicace du dernier roman de Gérard Chevalier aux Roulottes des Korrigans à Brasparts

2022-05-15 12:30:00 – 2022-05-15

À vos agendas !

Le 15 mai, Gérard Chevalier sera au café-librairie des Roulottes des Korrigans pour dédicacer ses livres et en particulier “La disparue des Monts d’Arrée”, son dernier roman.

Ça commence à 12h30, et jusqu’à plus d’encre ! ✍️

