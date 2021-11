Dédicace d’Olivier Martin Librairie Bulles de Salon Daguerre, 19 novembre 2021, Paris.

Nous sommes très heureux d’accueillir Olivier Martin chez Bulles de Salon Daguerre à l’occasion de la sortie de L’Incroyable histoire des animaux ! Il dédicacera le vendredi 19 novembre à partir de 16h. Venez passer un agréable moment avec Olivier et repartez avec un joli souvenir dans votre album. Pour réserver votre place pour la dédicace, veuillez nous envoyer un mail à librairie[a] bullesdesalon.net en précisant votre numéro de téléphone, l’album souhaité ainsi que votre préférence pour l’horaire (si vous en avez). « L’Incroyable histoire des animaux » de Karine Lou Matignon et Olivier Martin aux éditions Les Arènes Savez-vous que les loups et les hommes se sont apprivoisés ? Que les ânes sont à l’origine des tout premiers échanges commerciaux ? Que les chevaux ont rendu possibles les conquêtes et les empires ? Les animaux n’ont pas fait que subir l’histoire ; ils y ont joué un rôle essentiel.Cet ouvrage est parsemé de nombreux faits étonnants : pourquoi les chats ont-ils été déclarés diaboliques au Moyen Âge ? Qui sait qu’un mouton, un coq et un canard ont été les passagers du premier vol dans le ballon des frères Montgolfi er ? Qu’une chienne a ouvert la conquête de l’espace, quatre ans avant Youri Gagarine ?Des origines aux cyborgs de demain, à travers une grande fresque graphique, L’Incroyable Histoire des animaux raconte la coexistence des animaux et des humains, revisite leurs relations et remet en question certaines idées reçues. Ce récit passionnant et rigoureux lève le voile sur des réalités méconnues. Les auteurs nous invitent ainsi à repenser et réinventer la cohabitation sur terre entre les êtres vivants. © Texte : Éditions Les Arènes

Olivier Martin en dédicace le vendredi 19 novembre chez Bulles de Salon Daguerre

Librairie Bulles de Salon Daguerre 87 rue Daguerre, 75014 Paris



