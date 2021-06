Dédicace d’Obion Brest, 19 juin 2021-19 juin 2021, Brest.

Dédicace d’Obion 2021-06-19 – 2021-06-19 Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues

Brest 29200

Donjon Crépuscule T112 – éd Delcourt

L’Entité noire est vaincue, Terra Amata s’est reformée. Arpentant la planète en quête d’aventures, Marvin Rouge et Zakûtu se retrouvent confrontés à des milliers de personnes de toutes races et de tous âges qui cherchent à tuer le jeune lapin. Leur comportement étrange ne fait aucun doute, ils sont possédés. Mais alors qui se cache derrière cet acharnement ?

Après Crépuscule 106, Obion revient au dessin pour donner suite au cycle le plus sombre de la saga Donjon.

Le samedi 19 juin, à partir de 14h30, au rayon BD de la librairie

+33 2 98 44 88 68 https://www.librairiedialogues.fr/

