Legend BD, le samedi 11 septembre à 14:00

C’est avec joie que votre librairie accueille pour sa reprise des dédicaces : Djet. Dessinateur qui touche à plusieurs genres, nous lui devons entre autre “Croquemitaines”, une fable fantastique horrifique avec une patte qui rappelles les comics américain d’aujourd’hui. Il est également aux dessins de “l’Ile de Puki” récemment sorti en intégrale. Vous le retrouverez aussi sur l’adaptation BD de “La rivière à l’envers” ou plus récemment “N.E.O”. Nous vous attendons donc avec impatience en ce 11 septembre pour une rencontre qui promet d’être très enrichissante. Grâce à la diversité de ses productions, petits et grands pourront y trouver leur bonheur !

entrée libre

Legend BD Place du Châtelet, 45000 Orléans

2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T19:00:00

