Dédicace d’Hervé Guyader Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Dédicace d’Hervé Guyader Saint-Pol-de-Léon, 5 avril 2022, Saint-Pol-de-Léon. Dédicace d’Hervé Guyader Livres in room 25 rue Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon

2022-04-05 – 2022-04-05 Livres in room 25 rue Général Leclerc

Saint-Pol-de-Léon Finistère Connue des marins du monde entier, une cérémonie burlesque marque le franchissement de l’équateur. Journée de carnaval, où la hiérarchie navale est cul par dessus-tête, où les marins se défoulent dans une fête multiséculaire. Hervé Guyader a vécu ces incroyables rituels au cours de sa traversée de l’Atlantique en bateau. Il en restitue l’ambiance dans un récit à la fois poétique et plein d’autodérision. Six peintres officiels de la marine ont illustré l’ouvrage. contact@livresinroom.fr +33 2 98 69 28 41 Connue des marins du monde entier, une cérémonie burlesque marque le franchissement de l’équateur. Journée de carnaval, où la hiérarchie navale est cul par dessus-tête, où les marins se défoulent dans une fête multiséculaire. Hervé Guyader a vécu ces incroyables rituels au cours de sa traversée de l’Atlantique en bateau. Il en restitue l’ambiance dans un récit à la fois poétique et plein d’autodérision. Six peintres officiels de la marine ont illustré l’ouvrage. Livres in room 25 rue Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon

dernière mise à jour : 2022-02-22 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Autres Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Livres in room 25 rue Général Leclerc Ville Saint-Pol-de-Léon lieuville Livres in room 25 rue Général Leclerc Saint-Pol-de-Léon Departement Finistère

Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pol-de-leon/

Dédicace d’Hervé Guyader Saint-Pol-de-Léon 2022-04-05 was last modified: by Dédicace d’Hervé Guyader Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon 5 avril 2022 finistère saint-pol-de-léon

Saint-Pol-de-Léon Finistère