Venez rencontrer Hervé Bourhis lors d’une séance de dédicace de sa bande dessinée « Le petit livre de l’écologie » parue aux éditions Dargaud. >>> Rendez-vous au Corner de la librairie. >>> Retrouvez la bande dessinée : [https://cutt.ly/Bb8J1Kg](https://cutt.ly/Bb8J1Kg) « De Rousseau à Monsanto en passant par les hippies ou Greenpeace, toute l’histoire de l’écologie et de ses enjeux, de façon instructive et décalée. » ©Electre 2021 L’événement aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Rencontrer Hervé Bourhis lors d’une séance de dédicace de sa bande dessinée « Le petit livre de l’écologie » parue aux éditions Dargaud. Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-06-09T15:00:00 2021-06-09T17:00:00

