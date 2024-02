Dédicace d’Hélène Tall au Biocoop de la Croix de Fer Biocoop Croix de Fer Cahors, samedi 10 février 2024.

Nous accueillons l’amie des arbres Hélène TALL , créatrice de l’Ambassade l’arbre et du café de l’arbre à palabres, pour une rencontre-dédicace pour son nouveau livre « L’arbre éveille nos consciences »

*Les droits d’auteur sont reversés aux associations partenaires de cette action citoyenne au service des arbres par l’écriture.

Le Café de l’arbre, ou café de l’arbre à Palabres! Un concept créé par l’Ambassade de l’arbre, a pour objectif de rencontrer les amis des arbres dans les lieux de convivialité et d’esprit d’émerveillement devant les beautés que nous offre la nature. A l’occasion de ces rencontres dans les territoires, Hélène tall présente ces deux livres sur les arbres qui s’inscrivent dans une action citoyenne « remettre l’arbre au cœur de nos vies ». Les lecteurs deviennent implicitement les ambassadeurs au service des arbres car ils relayent les messages des livres. Le café de l’arbre se déplace sur toute la France à la demande des associations, des groupes de particuliers et des cafés, salons de thé… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 10:00:00

fin : 2024-02-10 13:00:00

Biocoop Croix de Fer 563 avenue Maryse Bastié

Cahors 46000 Lot Occitanie tallhelene82@gmail.com

