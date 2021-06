Fécamp Fécamp Fécamp, Seine-Maritime Dédicace de Yves Leconte et La Maria Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

Dédicace de Yves Leconte et La Maria Fécamp, 26 juin 2021-26 juin 2021, Fécamp. Dédicace de Yves Leconte et La Maria 2021-06-26 10:00:00 – 2021-06-26 12:00:00 Librairie Banse 42 rue Alexandre Legros

Fécamp Seine-Maritime Yves Leconte et La Maria seront présents à la librairie Banse

le Samedi 26 Juin de 10h à 12h

pour dédicacer leur dépliant et leur livre de coloriage intitulé « Pessons & rocailles d’cheu nous ».

C’est une opération spéciale ! Si vous achetez le dépliant et le coloriage, 1 euro est reversé à la SNSM ! Venez découvrir un auteur et une illustratrice de notre région avec ces livres maritimes. LIBRAIRIE PAPETERIE BANSE,

Fondée en 1833,

42 rue Alexandre Legros – 76400 Fécamp

Tél: 02 35 27 68 72

Mail: librairie.banse@orange.fr

