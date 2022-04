Dédicace de Sylvain Pattieu

Dans le cadre de l'événement Thé, café et poésie, Sylvain Pattieu vient présenter son recueil de poésie En armes !, paru chez l'Iconoclaste. Cette rencontre est en collaboration avec la Fédération des cafés librairies de Bretagne.

