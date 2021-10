Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Dédicace de Stéphanie Rolland et Marion Lemmonier Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Pol-de-Léon

Dédicace de Stéphanie Rolland et Marion Lemmonier Saint-Pol-de-Léon, 30 octobre 2021, Saint-Pol-de-Léon. Dédicace de Stéphanie Rolland et Marion Lemmonier 2021-10-30 – 2021-10-30 Livres in Room 29 Rue du Général Leclerc

Stéphanie Rolland et Marion Lemmonier dédicacent l'album Il était une pois, paru chez les éditions brestoises du Parapluie Jaune. Un album jeunesse sur la confiance et l'acceptation de soi pour être fier de ses différences ! livresinroom@orange.fr +33 2 98 69 28 41

Catégories d'évènement: Finistère, Saint-Pol-de-Léon Lieu Saint-Pol-de-Léon Adresse Livres in Room 29 Rue du Général Leclerc Ville Saint-Pol-de-Léon