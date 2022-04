Dédicace de Roy Eales Lannion, 30 avril 2022, Lannion.

Dédicace de Roy Eales Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers Lannion

2022-04-30 – 2022-04-30 Librairie Gwalarn 15 rue des Chapeliers

Lannion Côtes d’Armor

Roy Eales vient de publier un nouveau recueil de poèmes, Hazy mist on the sea. Comme pour ses précédents recueils, les poèmes, écrits en anglais, sont traduits en breton, en français, en allemand et en néerlandais. Dans ces poèmes imprégnés d’images de la vie quotidienne, l’auteur nous fait partager sa vision de notre propre société. Ce livre est joliment illustré de dessins originaux à l’encre de l’artiste Susan Eales.

+33 2 96 37 40 53 http://www.gwalarn.com/

