Cepoy Bibliothèque de Cepoy Cepoy Dédicace de Roland Aubert Bibliothèque de Cepoy Cepoy Catégorie d’évènement: Cepoy

Dédicace de Roland Aubert Bibliothèque de Cepoy, 6 novembre 2021, Cepoy. Dédicace de Roland Aubert

Bibliothèque de Cepoy, le samedi 6 novembre à 09:00

Dédicace de Roland Aubert à la bibliothèque de Cepoy sur son livre « J’ai travaillé au moulin, en 1959, mes débuts au moulin de Cepoy. Dédicace de Roland Aubert à la bibliothèque de Cepoy . Bibliothèque de Cepoy 1 Rue Saint-Antoine, Cepoy Cepoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T09:00:00 2021-11-06T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Cepoy Autres Lieu Bibliothèque de Cepoy Adresse 1 Rue Saint-Antoine, Cepoy Ville Cepoy lieuville Bibliothèque de Cepoy Cepoy