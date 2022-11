Dédicace de Pierre Pouchairet au Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.

Dédicace de Pierre Pouchairet au Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien., 18 décembre 2022, . Dédicace de Pierre Pouchairet au Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien.



2022-12-18 – 2022-12-18 Venez rencontrer l’auteur de Mortels Trafics, prix 2017 du Quai des orfèvres. Ce récit a fait l’objet d’une adaptation pour le film « Overdose » qui est sorti le 4 novembre sur Amazon Prime. dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville