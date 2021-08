Dédicace de Pierre Chanteau – Coup d’œil, clin d’œil en Finistère Combrit, 21 août 2021, Combrit.

Dédicace de Pierre Chanteau – Coup d’œil, clin d’œil en Finistère 2021-08-21 – 2021-08-21 Musée de l’Abri du marin 13 Quai Jacques de Thézac

Combrit Finistère Combrit

Dédicace de Pierre Chanteau pour son livre « Taol-Lagad, Serr-Lagad. Coup d’œil, clin d’œil en Finistère ».

Pendant un an, l’artiste plasticien a posé un œil en mosaïque le long du littoral finistérien. Cet œil rend hommage aux hommes et femmes qui ont porté et portent secours aux marins en difficulté. L’œil de Combrit est à découvrir sur l’une des cales du port de Sainte-Marine.

+33 2 98 51 94 40

Dédicace de Pierre Chanteau pour son livre « Taol-Lagad, Serr-Lagad. Coup d’œil, clin d’œil en Finistère ».

Pendant un an, l’artiste plasticien a posé un œil en mosaïque le long du littoral finistérien. Cet œil rend hommage aux hommes et femmes qui ont porté et portent secours aux marins en difficulté. L’œil de Combrit est à découvrir sur l’une des cales du port de Sainte-Marine.

dernière mise à jour : 2021-08-17 par OT Destination Pays Bigouden Sud