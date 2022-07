Dédicace de Philippe Péoc’h Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Dédicace de Philippe Péoc’h Penmarch, 16 juillet 2022, Penmarch. Dédicace de Philippe Péoc’h

Le Comptoir de la Mer Terre plein du port Penmarch Finistère Terre plein du port Le Comptoir de la Mer

2022-07-16 – 2022-07-16

Terre plein du port Le Comptoir de la Mer

Penmarch

Finistère Philippe Péoc’h dédicacera ses livres l’indispensable du plaisancier et l’indispensable de la navigation hauturière aux éditions VAGNON. +33 2 98 58 66 24 Philippe Péoc’h dédicacera ses livres l’indispensable du plaisancier et l’indispensable de la navigation hauturière aux éditions VAGNON. Terre plein du port Le Comptoir de la Mer Penmarch

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Penmarc'h Autres Lieu Penmarch Adresse Penmarch Finistère Terre plein du port Le Comptoir de la Mer Ville Penmarch lieuville Terre plein du port Le Comptoir de la Mer Penmarch Departement Finistère

Penmarch Penmarch Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/penmarch/

Dédicace de Philippe Péoc’h Penmarch 2022-07-16 was last modified: by Dédicace de Philippe Péoc’h Penmarch Penmarch 16 juillet 2022 Le Comptoir de la Mer Terre plein du port Penmarch Finistère

Penmarch Finistère