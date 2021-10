Bordeaux Station Ausone Bordeaux, Gironde Dédicace de Philippe Matter et Grand Cherche et Trouve Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Venez rencontrer Philippe Matter pour une séance de dédicaces de “Mini-Loup raconte l’Histoire de France” aux éditions Hachettes Enfants. A cette occasion, un grand Cherche et Trouve sera organisé dans la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://www.mollat.com/livres/2566425/philippe-matter-mini-loup-raconte-l-histoire-de-france?fbclid=IwAR0cqf8bYr9ALknTYPwvdqOxYH7DAobvZ5PCaeVIFXCZUNKjEmdtEYQaqfA](https://www.mollat.com/livres/2566425/philippe-matter-mini-loup-raconte-l-histoire-de-france?fbclid=IwAR0cqf8bYr9ALknTYPwvdqOxYH7DAobvZ5PCaeVIFXCZUNKjEmdtEYQaqfA) >>> Rendez-vous à la Station Ausone. “Une découverte de l’histoire en compagnie de Mini-Loup et de ses amis, qui traversent les époques de la préhistoire au XXIe siècle. ” @Electre2021 Dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et port du masque obligatoires dès 12 ans.

Entrée libre

Venez rencontrer Philippe Matter pour une séance de dédicaces de "Mini-Loup raconte l'Histoire de France" aux éditions Hachettes Enfants. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux

2021-11-06T15:00:00 2021-11-06T17:00:00

