>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/lEy9fji](https://cutt.ly/lEy9fji) Le cuisinier partage sa méthode pour apprendre à cuisiner des produits du terroir chez soi. Avec une centaine de recettes faciles et rapides à réaliser. ©Electre 2021 La séance de dédicace aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Passe sanitaire et port du masque obligatoires

Entrée libre, passe sanitaire et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Philippe Etchebest à l’occasion d’une séance de dédicace de son ouvrage “Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor : méthode & recettes” aux éditions Albin Michel. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2021-10-09T15:00:00 2021-10-09T17:00:00

