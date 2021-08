Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Haute-Loire, Le Puy-en-Velay Dédicace de Pascale Blazy Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Dédicace de Pascale Blazy 2021-08-21 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-21 12:30:00 12:30:00

Le Puy-en-Velay Haute-Loire Le Puy-en-Velay Je Reviendrai à Manadieu de Pascale Blazy

Quand à Manadieu, on retrouve Ludovic assassiné dans son salon, tous les regards se tournent vers l’ex-épouse, victime de violences conjugales. Clarisse, pas du tout convaincue, se lance dans la bataille. +33 4 71 57 37 67 dernière mise à jour : 2021-08-16 par

Le Puy-en-Velay