Salins-les-Bains Jura Virginie aime Greg qui aime Julie qui aime François.

Cela vous rappelle quelque chose ?

Tous ne mourront pas mais aucun ne sortira indemne de cette histoire.

Le lieu : le Haut-Doubs entre Mouthe, Pontarlier et Mignovillard dans le Jura ;

La guerre : celle que se livrent les trafiquants de drogue ;

Les personnages : des accidentés de la vie qui cherchent un moyen d’exister.

L’auteur sera à la librairie Le Matachin le 24 décembre de 9h30 à 12h30

Ne vous en privez pas !

le-matachin@orange.fr +33 3 63 40 94 44 https://librairie-le-matachin.eu/

Librairie Le Matachin 1 Place Barbarine Salins-les-Bains

