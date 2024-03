Dédicace de Naomi Novik Librairie Mollat Bordeaux, samedi 6 avril 2024.

Dédicace de Naomi Novik Venez rencontrer Naomi Novik lors d’une séance de dédicace de son livre « Scholomance. Vol 3. Les enclaves dorées » aux éditions Pygmalion. Samedi 6 avril, 15h00 Librairie Mollat

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/pMhe

« Conclusion de la saga dans laquelle El, qui possède des pouvoirs qui la dépassent, risque de tuer tous ses camarades de l’école de magie » ©Electre 2024

Chaque personne pourra obtenir une dédicace signée. Si vous apportez plus d’un livre, l’autrice signera le premier et apposera un tampon et ses initiales sur les autres.

Rendez-vous dès 15 heures à la Librairie Mollat.

Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine