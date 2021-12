Luxeuil-les-Bains Bibliothèque municipale de Luxeuil-les-Bains Haute-Saône, Luxeuil-les-Bains Dédicace de Michel Di Gallo Bibliothèque municipale de Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Bibliothèque municipale de Luxeuil-les-Bains, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:30 Michel Di Gallo retrace la vie de la résistante Christiane Schmerber à travers une BD Bibliothèque municipale de Luxeuil-les-Bains Place de la Baille 70300 Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

