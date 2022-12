Dédicace de Mèl Deneuve Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime Mèl Deneuve sera à la librairie BANSE le dimanche 18 décembre 2022 ⏰ De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 Elle est auteure et illustratrice d’album pour enfants N’hésitez pas à venir la découvrir pour vos cadeaux de Noël ! Mèl Deneuve sera à la librairie BANSE le dimanche 18 décembre 2022 ⏰ De 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 Elle est auteure et illustratrice d’album pour enfants N’hésitez pas à venir la découvrir pour vos cadeaux de Noël ! librairie.banse@orange.fr +33 2 35 27 68 72 https://www.librairiebanse.fr/ Librairie Banse 42 Rue Alexandre Legros Fécamp

