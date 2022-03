Dédicace de Mathieu Siam et Thibaut Lambert Librairie Mollat Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Librairie Mollat, le samedi 26 mars à 15:00

>>> Rendez-vous dès 15h00 au rayon BD de la Librairie Mollat. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/wASjnRk](https://cutt.ly/wASjnRk)

Entrée libre.

Venez rencontrer Mathieu Siam et Thibaut Lambert lors d’une séance de dédicace de leur livre “Les frontières du Douanier Rousseau” aux éditions Michel Lafon. Librairie Mollat 15 rue Vital Carles, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T18:00:00

