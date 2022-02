Dédicace de Marie S’infiltre Station Ausone Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Dédicace de Marie S’infiltre Station Ausone, 12 février 2022, Bordeaux. Dédicace de Marie S’infiltre

Station Ausone, le samedi 12 février à 15:00

>>> Rendez-vous à la Station Ausone. >>> Retrouvez le livre : [https://cutt.ly/dOKo9A8](https://cutt.ly/dOKo9A8) « L’auteure explique avec humour comment infiltrer des lieux et des événements, obtenir une place en première classe ou encore faire illusion durant un entretien d’embauche. Elle donne comme exemples ses dernières interventions burlesques, que ce soit à la garden-party de l’Elysée ou au festival de Cannes. Les méthodes de fuite en cas d’échec sont abordées. » ©Electre 2022 La séance de dédicace aura lieu dans le respect des règles sanitaires. Passe vaccinal et port du masque obligatoires.

Entrée libre, passe vaccinal et port du masque obligatoires

Venez rencontrer Marie S’infiltre lors d’une séance de dédicace de son livre « L’évangile selon Marie S’infiltre » aux éditions Michel Lafon. Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-12T15:00:00 2022-02-12T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Station Ausone Adresse 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Station Ausone Bordeaux Departement Gironde

Station Ausone Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Dédicace de Marie S’infiltre Station Ausone 2022-02-12 was last modified: by Dédicace de Marie S’infiltre Station Ausone Station Ausone 12 février 2022 bordeaux Station Ausone Bordeaux

Bordeaux Gironde