Dédicace de Marie Fardet 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Le croisic, mercredi 24 avril 2024.

Dédicace de Marie Fardet Dédicace de Marie Fardet pour son album jeunesse “Et pourquoi pas ? Ou l’histoire d’un tournesol intrépide”. Mercredi 24 avril, 11h00 15 Rue de l’Église 44490 Le croisic Entrée libre: 0

Début : 2024-04-24T11:00:00+02:00 – 2024-04-24T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T11:00:00+02:00 – 2024-04-24T12:00:00+02:00

Dédicace de Marie Fardet pour son album jeunesse “Et pourquoi pas ? Ou l’histoire d’un tournesol intrépide”.

15 Rue de l'Église 44490 Le croisic
Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

