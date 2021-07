Charroux Charroux Allier, Charroux Dédicace de M. Henry GROBOST Charroux Charroux Catégories d’évènement: Allier

Charroux

Dédicace de M. Henry GROBOST Charroux, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Charroux. Dédicace de M. Henry GROBOST 2021-07-10 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-11 Maison du Tourisme 20 Rue Grande

Charroux Allier Henri GROBOST présentera et dédicacera ses ouvrages en Parler de Naves « La langue de chez nous ». Les Contes inédits du Bourbonnais, Contes et Histoires en Parler de Naves, Traduction du petit Prince, Poésies, Documentaires…On pourra parler Patois ! +33 4 70 56 87 71 dernière mise à jour : 2021-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Charroux Étiquettes évènement : Autres Lieu Charroux Adresse Maison du Tourisme 20 Rue Grande Ville Charroux lieuville 46.18469#3.16246