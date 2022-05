Dédicace de l’ouvrage “Dubouilh et l’Univers du Végétal” Jardin des arts Couture-sur-Loir Catégories d’évènement: Couture-sur-Loir

Loir-et-Cher

Dédicace de l’ouvrage “Dubouilh et l’Univers du Végétal” Jardin des arts, 4 juin 2022, Couture-sur-Loir. Dédicace de l’ouvrage “Dubouilh et l’Univers du Végétal”

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardin des arts Entrée libre

Robert Dubouilh rend hommage à l’œuvre de son épouse Jeannette Dubouilh, dans un ouvrage d’Art intitulé “Dubouilh et l’Univers du Végétal”, qui présente son cheminement artistique. Jardin des arts 2, l’Aître Margot 41800 Couture-sur-Loir Couture-sur-Loir Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Couture-sur-Loir, Loir-et-Cher Autres Lieu Jardin des arts Adresse 2, l'Aître Margot 41800 Couture-sur-Loir Ville Couture-sur-Loir lieuville Jardin des arts Couture-sur-Loir Departement Loir-et-Cher

Jardin des arts Couture-sur-Loir Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/couture-sur-loir/

Dédicace de l’ouvrage “Dubouilh et l’Univers du Végétal” Jardin des arts 2022-06-04 was last modified: by Dédicace de l’ouvrage “Dubouilh et l’Univers du Végétal” Jardin des arts Jardin des arts 4 juin 2022 Couture-sur-Loir Jardin des arts Couture-sur-Loir

Couture-sur-Loir Loir-et-Cher