Dédicace de Louis Gildas Bar Chez Cathy Penmarch, dimanche 14 avril 2024.

Rencontre avec Louis Gildas pour la dédicace de son livre « Faits d’hiver en Bretagne Vol 4 ».

Lire un livre de Louis Gildas, c’est s’installer au coin du feu dans la pénombre, un verre de chouchen à la main, et entendre, à travers les mots, sa voix si reconnaissable qui résonne. C’est entamer un voyage breton, à travers les talus et les champs, à travers les âges. Je vous invite à me suivre en 1896 à Plougoulm, une petite commune léonarde à 5 km de Saint-Pol-de-Léon , écrit-il. .

Début : 2024-04-14 16:00:00

fin : 2024-04-14

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay

Penmarch 29760 Finistère Bretagne

