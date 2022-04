DÉDICACE DE LOU MA OH ! Laval Laval Catégories d’évènement: Laval

Laval Mayenne Laval Venez rencontrer Marc-Olivier Louveau, connu sous le pseudonyme Lou Ma Oh, à l’occasion de la sortie de son nouvel ouvrage “Kanasi, le moine triste” paru aux éditions Le Dauphin Blanc !

Scénariste, producteur, auteur, il est aussi expert de Wu Dao, un art martial sino-vietnamien.

