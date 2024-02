Dédicace de l’intégrale de « Gemmae » Arbre-Monde Istres, samedi 2 mars 2024.

Dédicace de l’intégrale de « Gemmae » Arbre-Monde Istres Bouches-du-Rhône

Rencontre avec Audrey Weisseldinger, autrice, et Eva Raynal, illustrtrice, pour une séance de dédicace de l’intégrale de « Gemmae »

Ingénieure de formation, Audrey Weisseldinger est blogueuse littéraire et écrivaine de Fantasy. La lecture et l’écriture lui ont toujours été salutaires. Depuis 2012, un récit de fantasy destiné à un public Young adult l’accompagne dans ses sessions de création. En 2021, entourée d’une équipe éditoriale passionnée, elle se lance et publie le premier tome de Gemmae. Depuis la duologie a clos son cycle et aujourd’hui Gemmae devient une intégrale magnifiquement illustrée!

En parallèle, Audrey défend avec ferveur la littérature indépendante, travaille au sein de la J.Robin Agency et participe à la promotion de diverses maisons d’éditions. Très attachée à istres où elle a grandit, Audrey vit aujourd’hui à Salon.

Eva Raynald est une artiste passionnée, tout terrain dans l’âme, Eva aime se plonger dans de multiples projets afin de tester divers média. Toujours avide d’apprentissage et de nouvelles techniques, elle a déjà réalisé les illustrations de plusieurs ouvrages, ainsi que des cartes, des sculptures, de la couture… Vous la retrouvez aujourd’hui en dédicace pour Gemmae mais n’êtes pas à l’abri de la croiser prochainement sur ses propres projets créatifs. Eva viendra de Lyon pour vous rencontrer .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02

Arbre-Monde 5 Avenue Aristide Briand

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

